Tutuklunun hastane sevki iptal edildi iddiası

Haber Merkezi

Cezaevlerinde tutuklulara yönelik disiplin cezaları, hasta sevklerine engel, mektupların verilmemesi, sosyal ve kültürel hakların kısıtlaması gibi ihlaller sürüyor. Bunun son örneği Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi’nde yaşandı. Tutuklu Yasin Kaya’nın terlik ile hastaneye gitmek istememesi üzerine hastane sevkinin iptal edildiği iddia edildi.

MA’nın haberine göre Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Cezaevi Komisyonu üyesi Sedat Sülger, Kaya’nın hastane sevkinin terlik dayatması nedeniyle iptal edildiğini belirtti. Sülger, "Sevk sırasında terlik uygulaması yeniden dayatılmak istendi. Bu uygulama, cezaevinden hastaneye sevk edilecek kişinin ayakkabı yerine terlik ile götürülmesidir. Kabul etmeyenlerin sevki iptal edilmektedir” dedi. Sülger ayrıca Kaya’ya farklı bir cezaevinden gelen mektubun da kabul edilmediğini ifade etti.