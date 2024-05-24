Tutukluya gözlük engeli

Haber Merkezi

Yüzde 85 görme kaybı olan tutuklu Selver Yıldırım’ın gözlük ve büyüteç talebi “tanınmasına engel olacağı ve teşhis edilemeyeceği" gerekçesiyle verilmiyor.

Hasta tutuklu Selver Yıldırım, 1999 yılından bu yana tutuklu ve hakkındaki müebbet hapis cezası nedeniyle tahliye edilmiyor. Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan Yıldırım, yüzde 85 görme kaybına rağmen, kullanması gereken reçeteli güneş gözlüğüne erişemiyor.

MA'nın haberine göre, tedavi olamamasından kaynaklı görme kaybı ilerleyen Yıldırım'ın kullanması gereken güneş gözlüğü ve kitap okuyabilmesi için gereken büyüteç talebini “güvenlik” gerekçesiyle karşılamıyor. Cezaevi idaresi, konuya dair hekim raporlarını da dikkate almıyor.