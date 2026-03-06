Tutukluya kanser riskine karşı tetkik yapılmadı

Haber Merkezi

Erzincan Kadın Kapalı Cezaevi’ndeki bir kadın tutuklunun meme kanseri riski olmasına rağmen ileri tetkik yapılmadığı ve kelepçeli muayene dayatıldığı iddia edildi.

MA’nın haberine göre DEM Parti Milletvekilleri Newroz Uysal Arslan ile Saliha Aydeniz’in Meclis’e verdiği soru önergesinde bir kadın tutuklunun, temel sorunun sağlık hizmetlerine erişim olduğunu belirttiği aktarıldı.

Tutuklunun yaklaşık bir senedir meme ağrısı çektiğini, doktora gittiğinde kist bulunduğunun söylendiğini fakat ileri tetkik yapılmadığı ifade edildi.