Tutuksuz yargılansın

Haber Merkezi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu tarafından düzenlenen Yerel Yönetim Konferansı’nın açılış konuşmasını yaptı. Bakırhan, “Demokrasimiz hasta, yerel demokrasi daha da hasta” diyerek, merkeziyetçi yönetimden vazgeçilip, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Bakırhan, şu açıklamalarda bulundu: “Bugün aslında çok hayati bir meseleyi, yerel demokrasiyi tartışacağız. Zaten genel olarak da demokrasi arayışı olan, demokrasi sorunu yaşayan bir ülkede yaşadığımız için yerel demokrasiyi aramak da gayet normaldir. Birlikte tartışarak bir yol bulacağız. Tartışma sonuçlarını da yerel yönetimler kurulumuz değerlendirecek, yolumuzu açacak.

İRADE GASPINA HAYIR

Türkiye’de hiçbir dönem olmadığı kadar yerel yönetimler tehdit altında, hiçbir dönem olmadığı kadar çok zayıf bir noktada bulunuyor. Cumhuriyet kurulurken de yerel yönetimler büyük bir basınç altındaydı, büyük bir merkezleşme baskısı vardı. Ama özellikle 20 Temmuz 2016’dan sonra benim de burada oturan birçok arkadaşımızın da içinde olduğu yeni bir dönem başladı. Yerel iradeyi yok sayan ve gasp eden başka bir basınçla karşı karşıya kaldık. O gün bugündür bu merkeziyetçilik dalgası giderek artıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem imamoğlu’nun ve benzer durumda olan belediye yöneticilerinin tutuksuz yargılanmaları gerektiğini, görevleri başına dönmeleri gerektiğini belirtmek istiyorum. Biz hep bu noktada durduk. Biz, Ahmet Türk ile Ekrem İmamoğlu’nu hiç ayırt etmedik. Biz, aynı şekilde tarif edilmememize rağmen irade gaspı nerede olursa olsun aynı yaklaşımla yaklaştık. Yine, tutuklu olan yerel yöneticilerin serbest bırakılmasını istiyoruz. Yerine kayyum atanan belediye başkanlarının da görevlerinin başına dönmelerini istiyoruz.

İrade gaspının olduğu bir ülkenin ne itibarı olur, ne istikrarı olur, ne de kimse dikkate alır. Dünyanın, Avrupa’nın başka gündemleri var. Enerjiden çevreye, tüketimden üretime, barınmadan sağlığa... Yani aslında olması gereken şeyleri tartışırken, bizim Sayın Özgür Özel ile birlikte irade gasbından, kayyumlardan bahsetmemiz ülke için büyük bir utançtır ve bundan vazgeçilmesi gerekiyor. Demokrasi eksikliğinin ilacının yerel demokrasi olmasını artık bu ülkeyi yönetenler net bir şekilde anlamalı ve görmeli. Sadece kayyumlar değil, kayyuma neden olan yasalar da artık ortadan kaldırılmalı.”

∗∗∗

KOMİSYON ÖCALAN’I DİNLEYECEK

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, iktidarın “Terörsüz Türkiye” diye adlandırdığı süreçte yeni gelişmelerin olacağı bir aşamaya geçileceğini, sırada Meclis komisyonunun İmralı’da Abdullah Öcalan’ı dinlemesinin olduğunu kaydetti. Sürecin "bir sonuç değil başlangıç” olacağını kaydeden Uçum “Terörsüz Türkiye’ye geçişle birlikte hem Türkiye hem bölge için yeni bir dönem başlayacaktır. Bu dönemin başlamasına TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun geçiş süreci hukuku ve demokrasiyi geliştirme konularında yazacağı raporların ciddi bir katkı yapacağına kuşku yoktur” diye yazdı.