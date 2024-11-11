Tutulmayan sözlerin zirvesi COP29 başlıyor

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Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında düzenlenen 29. Taraflar Konferansı (COP29), bugün Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de başlayacak. 11-22 Kasım tarihleri arasında sürecek olan zirvede ülkelerle sermaye grupları, kapitalizmin hızlandırdığı iklim krizini çözme iddialarını güncelleyecek.

“İklim finansmanının” ana gündem maddesini oluşturacağı COP29’un bir diğer önemli gündem maddesi ise Paris Anlaşması’na taraf ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltma hedeflerini içeren Ulusal Katkı Beyanları (NDC) olacak. Bu taahhütler, taraf ülkeler tarafından her 5 yılda bir güncelleniyor ve mevcut süre 2025 başlarında dolacak.

Bakü’deki zirveye Türkiye’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere hükümet üyeleri, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile uzman ve akademisyenlerin yer aldığı geniş bir heyet katılacak. Öte yandan iklim krizinden en çok etkilenen ülkelerden Afganistan’da 2021’de yönetimi ele geçiren Taliban da ilk kez Bakü’deki COP29’da yer alacak.