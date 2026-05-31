Tütün endrüstrisinin açık hedefi gençler

Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, tütün ve nikotin endüstrisinin gençleri hedef alan pazarlama stratejilerine dikkat çekti. Aroma seçenekleri, renkli ambalajlar ve sosyal medya içerikleriyle tütün ürünlerinin cazip hale getirildiğini belirten Açık, gençlerin bağımlılık döngüsüne sürüklendiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde 13-15 yaş grubundaki yaklaşık 40 milyon çocuk tütün ürünü kullanırken, 15 milyon çocuk ve genç elektronik sigara kullanıyor. Aynı yaş grubunda elektronik sigara kullanımının yetişkinlere kıyasla yaklaşık dokuz kat daha yaygın olması, tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Bu yıl 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nün temasını "Çekiciliğin maskesini düşürmek: Tütün ve nikotin bağımlılığıyla mücadele" olarak belirleyen DSÖ, tütün ve nikotin endüstrisinin gençleri hedef alan stratejilerine dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Yasemin Açık yaptığı açıklamada, günümüzde gençlerin yalnızca geleneksel sigarayla değil, elektronik sigara ve yeni nesil nikotin ürünleriyle de karşı karşıya kaldığını vurguladı. Elektronik sigara ve benzeri ürünlerin özellikle gençler için ciddi bir risk oluşturduğunu belirten Açık, şunları söyledi:

"Bugün gençlerin karşısına yalnızca klasik sigara çıkmıyor. Elektronik sigara, aromalar, dikkat çekici ambalajlar ve sosyal medya içerikleriyle bu ürünler çoğu zaman daha hafif, masum ya da kabul edilebilir gösteriliyor. Oysa tehlike değişmiyor. Bu süreçte gençleri suçlayan değil, onları doğru bilgiyle güçlendiren bir yaklaşım geliştirmeli; bu ürünlerin nasıl pazarlandığını, bağımlılığın nasıl oluştuğunu ve dijital mecralarda nasıl normalleştirildiğini açıkça anlatmalıyız. Çocukların ve gençlerin tütün ve nikotin ürünleriyle hiç tanışmaması, tütün kontrolünün yeni dönemindeki en önemli hedeflerden biri olmalı."