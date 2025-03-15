Tütün grevi İzmir’i sardı

İlayda SORKU

İzmir'de tütün sektöründe faaliyet gösteren üç büyük fabrikada 1700 işçi grevlerini sürdürüyor. Sunel Tütün Fabrikası'nda 17, Oryantal Tütün Paketleme'de (OTP) 16 ve T.T.L. Tütün'de 13 gündür üretim durdu. Toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde yaşanan tıkanıklık nedeniyle başlayan grevlerde, mücadelenin süreceği belirtildi.

Tekgıda-İş İzmir 7 Nolu Şube Başkanı Ömer Atabey, grevin seyri ve planlanan eylemleri BirGün’e aktardı. Önümüzdeki hafta, JTI ve Philsa önünde eylem gerçekleştireceklerini belirten Atabey, “Neden JTI, neden Philsa? Çünkü işverenler, masalarda hep alıcıdan para alamadıklarını, alıcının yeteri kadar zam vermediğini öne sürdü. 'Biz o yüzden size veremiyoruz, alıcıdan alamıyoruz bu parayı' gibi söylemleri oldu” dedi.

ALICILARA DA GİDECEĞİZ

İşverenler tarafından, “Bizim yerimize de isteyin de bize de versinler. Biz de size verelim” gibi ifadeler kullanıldığını dile getiren Atabey, “Buradan hareketle madem onların da sorumluluğu var, biz onların da kapısına gider ve sizin söylemlerinizi hem kamuoyuyla hem alıcılarla paylaşırız, buna bu tepkiyi gösteririz dedik. Ayrıca İzmir Ticaret Odası önünde de bir eylem gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

İŞÇİLER KARARLI

Mevcut durumda işverenlerle hiçbir iletişim kurulamadığını vurgulayan Atabey, "Son teklifleri biz verdik. Burada iletişim kuracak olan, teklif verecek olan işveren. Ama herhangi bir teklif yok" ifadelerini kullandı. Grevdeki işçilerin moral ve motivasyonunun yüksek olduğunu vurgulayan Atabey, "Herkes dimdik duruyor. Herkes grevde kararlı" dedi.

∗∗∗

NE OLMUŞTU?

İzmir’de tütün sektöründe faaliyet gösteren üç büyük fabrikada, TİS görüşmeleri tıkanmış ve işçilerin örgütlü olduğu Tekgıda-İş İzmir 7 Nolu Şube grev kararı almıştı. İlk olarak, Bornova ilçesinde faaliyet gösteren Sunel Tütün Fabrikası’nda çalışan yaklaşık 600 işçi, 27 Şubat tarihinde greve başlamıştı. Ardından, Torbalı’da bulunan OTP’de çalışan 800 işçi, 28 Şubat tarihinde grev kararını hayata geçirmişti. Son olarak, yine Torbalı’da faaliyet gösteren T.T.L. Tütün’de çalışan 300 işçi, 3 Mart tarihinde greve katılmıştı.