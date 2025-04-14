Tütün grevi zaferi

İlayda SORKU

İzmir’de faaliyet gösteren Sunel, Oryantal Tütün Paketleme (OTP) ve TTL Tütün fabrikalarında çalışan 1700 işçi, haftalardır süren grevlerini kazanımlarla sonlandırdı. Sunel’de 45, OTP’de 43 ve TTL’de 41 günün sonunda toplu iş sözleşmesinde (TİS) anlaşma sağlandı, grevler sona erdi. İmzalanan sözleşmeyle birlikte işçilerin altı aylık ücret zammı tabanda yüzde 75’ten başlarken, en yüksek kademede bu oran yüzde 150’ye kadar ulaştı.

Greve çıkış sürecini “Asgari ücretin altışar aylık artmasıyla kıdemli işçilik ve vasıf sorumluluklar dâhil ortadan kalktı demiştik greve çıkarken. Tek tip yevmiye haline gelmişti. Bununla ilgili sorunlarımızı dile getirmiştik. Ayrıca yüksek enflasyon olduğu için altışar aylık ücret zamları talep etmiştik” ifadeleriyle aktaran Tekgıda İş Sendikası İzmir 7 Nolu Şube Başkanı Ömer Atabey, şunları söyledi:

“İki yıllık sözleşme altışar aylık ücret zamlarıyla yapıldı. 2 bin 300 lira olan sosyal hakkımızı 30 bin liraya çıkarttık. Onunla beraber altı aylık ücret zammı tabanda yüzde 75’ten başlıyor. Kademe kademe en üst teknikte yüzde 150’ye varan kademelerle zamlar oluştu. İşçilere yapılan zammın genel ortalaması yüzde 90 ile yüzde 100 civarında.”

Grev sürecinde kaybolan kıdem ve sorumluluk tanımlarının yeniden tanınmasını sağladıklarını belirten Atabey, “İşverenimize, ‘Objektif değerlendir ve sorunlarımızı çöz’ dedik. Sosyal haklarımızın tamamını ver dedik. Hesap ettik ve sosyal haklar için 40 bin talep ettik. Şimdi 10 bin lira feragat ile 30 bin lirayı geçirdik. Taban ücretinde de bize dayatılan ücret değil, bizim önerimiz olan ücret geçti. Çok başarılı bir sözleşme oldu” diye konuştu.

KUSURSUZ BİR SÜREÇTİ

“Grev süreci kusursuzdu” ifadelerini kullanan Atabey, sözlerini şöyle sonlandırdı: “İşverenlerimiz açısından da çok çatışmalı bir süreç değildi. Her iki taraf da dikkatli yürüdü, kırmadı, dökmedi. Kamuoyu da destek verdi. Sonucunda da kamuoyuyla paylaştığımız sorunlarımız karşılık buldu.”