Tütün işçileri greve çıkıyor

Emek Servisi

İzmir'de üç tütün fabrikasında çalışan yaklaşık 600 işçi bugün grev başlatacak. Bornova ilçesinde faaliyet gösteren Sünel Tütün Fabrikası’ndaki 17’nci dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işçilerin örgütlü olduğu Türkiye Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası (Tek Gıda-İş) İzmir 7 Nolu Şubesi ile fabrika yönetimi arasında yapılan görüşmelerde zam konusunda anlaşma sağlanamadı.

Şirket yönetiminin önerdiği zam teklifi, sendika tarafından kabul edilmedi. Zam teklifinin asgari ücret seviyesinde ve vasıf, sorumluluk ve kıdem ücretleri önerisinin piyasanın altında olduğunu aktarıldı. Tek Gıda-İş, bu zam oranını kabul etmeyip, yüzde 80 oranında zam talep etti. Sendika ayrıca yıllık sözleşme önerisini de kabul etmedi ve grev kararı aldı.

Tek Gıda-İş Sendikası 7 No’lu Şube Başkanı Ömer Atabey, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Biz işçilerin haklarını savunmak için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bu şartlar altında kabul edebileceğimiz bir anlaşma sağlanamaz.

İşçilerin haklarını almadan geri adım atmayacağız. Enflasyonun altında zam oranları teklif edildi bizim bunları kabul etmemiz mümkün değil. Ekonomik krizin her hanede hissedildiği bir dönemde enflasyonun altında kalan bir zam oranını asla kabul etmeyiz” dedi.

DURMAYACAĞIZ

Mücadeleye devam edeceklerini belirten Atabey, “İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücret talep ediyoruz. Onlar 42-43 bin önerdiler biz ise 50 bin istiyoruz. İşçiler, bu konuda tepkili. Sefalet ücretlerini reddediyoruz. Bizim için bu bir hak mücadelesidir ve işçilerimizin alın terinin karşılığını alana kadar durmayacağız” şeklinde konuştu.