Tutun kollarımdan düşerim şimdi: Liverpool, Nottingham'dan da üç yedi

Premier Lig'de son şampiyon Liverpool'un bu sezon önlenemez düşüşü devam ediyor. Arne Slot'un öğrencileri 12'nci haftada Anfield'da Nottingham Forest'ı konuk etti. Rakibine 3-0 mağlup olan Kırmızılar, 6'ncı mağlubiyetini aldı. Bu galibiyetle küme düşme hattından çıkan Forest puanını 12'ye yükseltirken Liverpool 18 puanda kaldı.

Karşılaşmaya rakibinin tembel pas oyununa karşın etkili geçişler bularak başlayan Forest oldukça etkili fırsatlar üretti. 33'üncü dakikada kazandıkları kornerde Murillo'nun attığı golle öne geçen kırmızı-beyazlılar skor avantıjını bulunca oyunda daha da etkili oldu. İkinci yarıya da etkili bir giriş yapan Nottigham, 46'ncı dakikada Nicolo Savona'nın golüyle farkı ikiye çıkardı.

ÖZGÜVENLERİ KAYBOLDU

Mücadelenin kalan bölümünde Liverpool oyundan düşerken Nottingham çok daha rahat fırsatlar bulan taraf oldu. Özgüvenini kaybeden Kırmızılar, 78'te kalesinde üçüncü golü gördü: 0-3. Fileleri havalandıran, Morgan Gibbs-White, Nottingham'a ilaç gibi gelen bir galibiyete son noktayı koyan isim oldu.

Geçen sezon erkenden şampiyonluk şarkıları söyleyen Liverpool böylece dibe vurmuş oldu. Kırmızılar son 10 maçının 7'sini kaybederek henüz sezonun başında büyük bir kaosla yüzleşmek zorunda.