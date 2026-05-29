Tütün piyasanın elinde yok oluyor

HABER MERKEZİ

Adıyaman’da çiftçilerin geçim kaynağı olan tütün fideleri toprakla buluşmaya başladı. 611 bin nüfuslu Adıyaman’da 29 bin 151 kişi Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı. Kentte, 2 milyon 351 bin 679 dekar tarım alanı bulunurken bunun yaklaşık 150 bin dekarına tütün ekiliyor.

Adıyaman, 27 bin 733 ton ile Türkiye tütün üretiminin yüzde 25,68’ni tek başına üretiyor. MA’nın haberine göre Atatürk Barajı’nın kenarında bulunan ve Adıyaman merkeze bağlı Têxbidax köyünde yeni yılın tütünü için çalışmalar başladı.

Bu yıl yaklaşık 100 dönüm tarlada Ege tütünü ekmeye başlayan Bilal Dilek, tarla kirası için 350 bin TL ödediğini söyledi. Tütün ekimi için kentte bulunan özel şirketlerle sözleşmeli olarak ürün ekimine başladıklarını söyleyen Dilek, “Devlet, tütün satışını sadece şirketlere izin veriyor. Sezon başında şirketlerle sözleşme imzalıyoruz. Geçen yıl için kilo başına 230 TL sözleşme imzalamıştık. Bu yıl kilosunu 260 TL’den anlaştık. Şirketle yaptığımız sözleşme resmi enflasyonun bile altında” diye konuştu.

TARLADA EVDE MESAİ

Tütün tarlasında çalışacak işçileri ayarlayan 53 yaşındaki çavuş Osman Kıyak şunları söyledi: "Yevmiyeler 1300 TL’dir. Geçen sene 1100 TL’ydi. İşe göre yevmiyeler değişiyor. Yıl boyunca iş çıkıyor. Şimdi tütün zamanıdır. Daha önce ot, budama, çapa gibi işlerle uğraşıyoruz.” Günlük işçi olarak çalışan 52 yaşındaki Ayşe Işıklı “04:00 gibi uyanıyorum. 07:00’de tarlada oluyoruz. Şimdi tütün fidesi ekiyoruz. 3 gibi tarladan çıkıp eve gidiyoruz. Bu sefer de ev işleriyle uğraşmaya başlıyorum. Temizlik, yemek gibi işleri yapıyorum. Günüm böyle tekrarlanıyor” diyerek bir gününü anlattı.