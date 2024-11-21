Tütün üreticileri Uşak'ta buluşuyor: "Emeğimizin çalınmasına karşı birleşelim"

Tütün üreticileri, "Emeğimize sahip çıkalım, sermayeye karşı örgütlenelim" çağrısıyla Uşak'ta bir araya geliyor.

Üreticilerin buluşması, 24 Kasım Pazar günü saat 14.00'de Uşak Eşme Anıt'ta gerçekleşecek.

Öte yandan SOL Parti de tütün üreticilerinin buluşması için çağrı yaptı.

SOL Parti'den yapılan açıklamada, "Ülkemizde tütün mamulleri sanayinin yüzde 91.8'i yabancı şirketlerin kontrolündedir. Emeğimiz ve topraklarımız bu şirketlerin işgali altındadır" denildi.

"Bir avuç şirketin emeğimizi çalmasına karşı, haklarımız ve emeğimiz için birleşiyoruz" denilen açıklamada, buluşma için çağrı yapıldı.