Tütün üreticilerinden Uşak’ta eylem: "Emeğimizin karşılığını istiyoruz"

Emek Servisi

Tütün üreticileri, "Emeğimize sahip çıkalım, sermayeye karşı örgütlenelim" çağrısıyla dün Uşak’ta bir araya geldi. Tütün üreticilerinin eylemine SOL Parti de destek verdi.

Saat 14.00’te Uşak Eşme Anıt’ta gerçekleşen eylemde üreticiler, ‘Emeğimizin karşılığını almak istiyoruz’ dedi. Üreticilerin fiyatları belirleyen konumda olmayışının mağduriyet yarattığının altının çizildiği açıklamayı tütün üreticileri adına Rıdvan Yüksel yaptı. Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizde tütün üretimi, yabancı sermayenin kontrolü altındaki firmaların insafına bırakılmış durumda. TEKEL’in özelleştirilmesi ve devletin bu alandan çekilmesi ile korumasız bırakıldık. Fiyatları belirleyen biz değiliz, sözleşmelerde de alıcı firmaların baskısına boyun eğmek zorunda kalıyoruz. 2002 yılından bu yana üretici sayımız %90 oranında azaldı. Tütün üretimi 160 milyon kilogramdan 45 milyon kilograma kadar geriledi. Girdi maliyetlerimiz artarken, alım fiyatları düşüyor. 2024 yılı için Ege Bölgesi'nde 1 dönüm tütün tarlası için 1 kilogram tütünün üretim maliyeti 263,53 TL olarak hesaplanmaktadır. Buna %25 refah payı eklendiğinde çiftçiye ödenmesi gereken fiyat 329,23 liradır. Buna karşın, sözleşmelerde en yüksek nevi fiyatı 180 lira olarak dayatılmaktadır. Sözleşmeler bize üretimi bırakın demektedir!”

Tütün üreticileri, taleplerini şöyle sıraladı:

"- Sözleşmeli üretimde fiyat belirleme süreçlerinde üreticilerin söz hakkının olması,

- Devletin şirketlerden değil, üreticiden yana olması,

- Artan girdi maliyetlerine karşılık desteklerin de artırılması"

"YÖNETMELİK ÇİFTÇİ LEHİNE DÜZENLENMELİ"

Açıklamanın ardından SOL Parti adına Uşak İl Sözcüsü ve SOL Parti Tarım Çalışma Grubu Üyesi Mahmut Uludağ konuştu.

TEKEL’in özelleştirilmesi ve sözleşmeli üretim modelinin dayatılmasının çiftçiyi zor durumda bıraktığının altı çizen Uludağ şu ifadelere yer verdi:

"Bugün üreticilerimiz, emeğinin karşılığını alamazken artan maliyetler ve düşük fiyatlarla mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Öte yandan, tütün sözleşmelerinde eskiden 3 nevi tütün varken bugün 7 nevi tütün dayatılmaktadır. Bu durum fiyat farklarını artırmakta, üreticiler arasında eşitsizliğe neden olmaktadır. 7 nevi tütün dayatması kabul edilemez, üreticiler arasındaki eşitsizliği derinleştiren bu uygulamadan vazgeçilmelidir. Biz SOL Parti olarak, tütün üreticilerinin yanındayız. Devletin koruyucu rolünü yeniden üstlenmesi, sözleşmeli üretim yönetmeliğinin değiştirilerek bağımsız çiftçi örgütlerinin taraf hakkını tanıyacak biçimde çiftçiler lehine yeniden düzenlenmesi ve çiftçilerin örgütlenmesini desteklenmek için mücadelemizi sürdüreceğiz."