Tütün ve tütün ürünlerinde ÖTV artışı

Tütün ve tütün ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yükseldi

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yer alan bazı mallara uygulanan ÖTV oranlarının belirlenmesine dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tütün içeren sigaralar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar ile sigaralar, diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları, rnfiye ve çiğnemeye mahsus tütün için ÖTV oranı yüzde 53,5 oldu.

Vergi maktu tutarı da 4,8058 liradan 7,80 liraya yükseltildi.

Karar yürürlüğe girdi.