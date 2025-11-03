Tutunamayanlar Arapçaya çevrildi
Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar eseri Arapçaya çevrildi. Kitabın Arapça çevirisi El Keyteb Yayınevi’nden çıkacak. Kitap, 19-29 Kasım tarihlerinde Kuveyt Kitap Fuarı’nda yer alacak.
Oğuz Atay’ın önemli eseri Tutunamayanlar Arapçaya çevrildi.
Umeyr El-Ahmar tarafından Arapçaya çevrilen eser Kuveyt’de yayın yapan El Keyteb Yayınevi’nden çıkacak.
Ayrıca 19-29 Kasım tarihlerinde Kuveyt Kitap Fuarı’nda yerini alacak.
Çeviriye dair paylaşım yapan Umeyr El-Ahmar, "Oğuz Atay’ın tutunabileceği bir Arap okuru da artık var. Tutunamayanlar, benim çevirimle El Keyteb Yayınevi’nden çıkıyor ve 19–29 Kasım’da Kuveyt Kitap Fuarı’nda raflardaki yerini alıyor" ifadelerini kullandı.
