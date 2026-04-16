Tuvalet ambargosu onur kırıcı bir hareket

Metin Yetim

Uzun süredir İzmir Kemalpaşa’da grev yapan Temel Conta işçileri, grevdeki işyeri makineleri ve ekipmanların 17-19 Ocak tarihlerinde polis eşliğinde sökülüp Torbalı Pancar Organize Sanayi’deki yeni fabrikaya taşınmasının ardından nöbetlerine Torbalı’da devam ediyor.

Daha önce defalarca grev kırıcılığına uğrayan işçilere bu defa patron tuvalet krizi yaşattı. İşçiler grev alnında herhangi bir cami, benzinlik ya da kamusal tuvalet bulunmaması nedeniyle çözümü ahşap paletler, muşamba ve toprakta açtıkları delikte buldu.

Daha önce fabrika dışındaki ağaçlık alanı kullanan çoğunluğu kadınlardan oluşan işçiler fabrika yönetiminin ağaçlık alana girişi engellemesiyle çevrede buldukları ahşap parçaları ve örtülerle geçici bir tuvalet yaptı.

BELEDİYE ÇÖZÜM ÜRETMİYOR

Çoğunluğu kadınlardan oluşan işçiler grev nöbeti sırasında yaşadıkları tuvalet problemi için yerel yönetime başvurduklarını bir çözüm üretilmediğini söyledi. "Bizler bu ülkenin emekçileriyiz işçileriyiz işçi olduğumuz için mi görünmüyoruz. Sorunlarımıza bu yüzden mi çözüm üretilmiyor" diyerek sitemlerini dile getirdi.

ASLA PES ETMEYECEĞİZ

Petrol İş üyesi Temel Conta işçileri iş yerinde çoğunluğu sağlayarak toplu iş sözleşmesi hakkını kazanmıştı. Fabrika yönetiminin toplu iş sözleşmesi masasını reddetmesi üzerine greve çıkmıştı. İşçiler 492 gündür grevdeler. Grevdeki işçilerden Sinem Kaya, toplu iş sözleşmesinin bir sendikal hak olduğunu, tuvalet konusunda yaşadıkları zorlukların çok onur kırıcı olduğunu belirtti. Hem iş yerinde hem grev süresi boyunca çok emek verdiklerini vurgulayan Kaya, bu emeklerinin asla boşa gitmeyeceklerini pes etmeyeceklerini dile getirdi.