Tuvaller ekolojik yıkıma direniyor

Tuğçe ÇELİK

Ressam Ayşe Yüksel Kayalı, “Sen gittikten sonra da burada olacağım!” başlıklı kişisel sergisinde ağaç ve kök imgeleri üzerinden yalnızca doğaya değil, bugünün ekolojik krizine ve insan merkezli düşünme biçimlerine de itiraz ediyor.

İstanbul Kadıköy’deki Caddebostan Kültür Merkezi’nde 23–29 Ocak tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak sergi, Kayalı’nın uzun süredir sürdürdüğü ekoloji odaklı üretim hattının güncel bir durağı niteliğinde.

KAPİTALİZME DUR DEMELİ

Kayalı, serginin merkezine yerleştirdiği ağaç figürünü zamansal bir süreklilik ve direnç alanı olarak tanımlıyor. Ona göre ağaç, yalnızca doğanın bir parçası değil; geçmişi, bugünü ve geleceği aynı anda taşıyan bir hafıza mekânı. Sanatçı, insanı merkeze alan bakış açısının doğayla kurulan ilişkiyi geri dönülmez biçimde tahrip ettiğini vurguluyor: “Ağaç dünü, bugünü ve geleceği temsil etmektedir ve bunu asla unutmamalıyız. Artık toplumlar insan merkezli değil, doğa merkezli bir bakış açısıyla geleceğe yatırım yapmalı. İnsanoğlu doğayı kutsamaya yeniden başlamalıdır. Çünkü kapitalist üretim tarzının neden olduğu doğa tahribatı küresel düzeyde bir ekolojik kriz yaşatmaktadır.”

DOĞA DİRENÇ HATTIMIZ

Resimlerinde sıkça karşılaşılan kök imgeleri ise Kayalı’nın üretiminde geçmişle kurulan bağın simgesi olarak öne çıkıyor. Sanatçı, tarihe tanıklık etmiş ağaçların bugün aynı zamanda birer direnç hattına dönüştüğünü şöyle ifade ediyor: “Benim için ağaç, hayattır. Kök ise geçmişe olan bağımızı temsil etmektedir. Geçmişte tarihe tanıklık eden ağaçlar artık bir direnç alanıdır.”

Kayalı, sanatın ekolojik yıkım karşısındaki etkisini tartışırken, bu mücadelenin yalnızca sanatçılara bırakılmasının yetersizliğine de dikkat çekiyor. Sanatın farkındalık yaratma gücünü teslim etmekle birlikte, toplumsal ölçekte bir karşılık üretilmediği sürece bu çabanın sınırlı kaldığını belirterek “Sanatçıların bu ekolojik yıkım karşısında farkındalık yaratmak gibi bir sorumluluğu var. Ancak yargı kararlarının bile etkili olmadığı durumlar olduğunu düşünecek olursak tek başına sanatçıların çabası yetersiz kalabiliyor. Bu konuda topyekûn hareket edilmeli ve hatta popüler kültür unsurları da bu çabaya dâhil edilmelidir” diyor.

“Sen gittikten sonra da burada olacağım!” başlığı ise Kayalı’nın üretiminde tesadüfi bir tercih değil. Sanatçı, bu temayı sergilerinde ısrarla sürdürdüğünü, görsel üretimin yanı sıra metinlerle de ekolojik yıkımı görünür kılmaya çalıştığını aktararak şunları söylüyor: “Ağaçlar uzun süredir çalıştığım bir konu. Resimlerin yanına ekolojik yıkımı ve ağaçların önemini vurgulayacak metinler de yazdım ama okuma alışkanlığı olmadığından pek dikkat çekmedi.”

Kayalı’nın sergisi, doğayı romantize eden bir anlatının ötesine geçerek izleyiciyi ekolojik yıkım karşısında düşünmeye ve konum almaya çağırıyor. Ağaçlar bu sergide birer estetik unsur değil; hafıza, direnç ve sürekliliğin sessiz tanıkları olarak karşımıza çıkıyor