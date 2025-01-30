Tuvallerde, edebiyatta ve opera sahnesinde AŞK

Kültür Sanat Servisi

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin etkinlik mekânı BlackBox’ta şubat ayı hareketli. Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez, 2 Şubat saat 14.00’te 1950’li yılların sanat anlayışını anlatacak.

‘Gül İrepoğlu Anlatıyor’ konferansları kapsamında 8 Şubat saat 14.00’te ‘Tuvalde Yaşanan AŞKLAR’ başlıklı konferansta ressamların hayalinden ya da yaşanmışlıklarından tuvale yansıyan aşklar ele alınacak.

‘İstanbul Hafızası’ etkinliğinin bu ayki konuğu, oyuncu Vildan Atasever. Kültür sanat gazetecisi Bahar Çuhadar’ın yönetimindeki etkinlik, 18 Şubat saat 14.00’te.

‘Tanıdıkların Gözünden’ etkinliğinde de 20 Şubat saat 14.00’te ressam Şeref Bigalı konuşulacak. Resimlerindeki ilhamını, yaşamın sade, yapmacıksız fakat en gerçek sahnelerindeki ayrıntılardan alan Şeref Bigalı’yı, oğlu Ahmet Bigalı’nın gözünden keşfedeceğiz. ‘Opera’nın Perde Arkası’nda Giuseppe Verdi operaları serisi başlıyor. 23 Şubat saat 14.00’te düzenlenecek etkinlikte, Alexander Dumas’nın Kamelyalı Kadın romanının temel alındığı La Traviata operası konuşulacak. Sanatseverler, gerçek aşkın ve insani duyguların, toplumun ahlaki değerleriyle çatışmasını anlatan bu ölümsüz melodramın hikâyesini, opera yönetmeni Figen Ayhan’ın anlatımı ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının performansları eşliğinde takip edecek. Gazeteci Emrah Kolukısa moderatörlüğündeki ‘Arka Kapak’ etkinliği, 25 Şubat saat 14.00’te James Joyce’un Dublinliler’ini ele alacak. Kitap, yazar ve çevirmen Fuat Sevimay’ın konuk olacağı keyifli edebiyat sohbetinde incelenecek.