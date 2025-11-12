TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları cumartesi, pazar açık mı? TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu çalışma saatleri 2025 (Güncel)

TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları, Türkiye genelinde araçların teknik muayenesini gerçekleştiren yetkili bir kurumdur. Araç sahipleri, araçlarının trafiğe çıkabilmesi için periyodik muayenelerini zamanında yaptırmak zorundadır. Bu nedenle birçok kişi, “TÜVTÜRK araç muayene istasyonları hafta sonu açık mı” veya “Cumartesi günü araç muayene yaptırabilir miyim” gibi soruları sıkça sormaktadır. Bu makalede TÜVTÜRK’ün çalışma saatleri, hafta sonu hizmet durumu ve en çok merak edilen diğer konular hakkında bilgi bulabilirsiniz.

TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI ÇALIŞMA SAATLERİ

TÜVTÜRK’ün genel çalışma saatleri hafta içi ve Cumartesi günlerini kapsamaktadır.

Hafta içi çalışma saatleri: İstasyonların büyük çoğunluğunda sabah saat 08:30’dan akşam 17:30’a kadar. Buna karşın, yoğunluğa göre bazı istasyonlarda saat 21:00'e kadar bile randevu alınabilir.

Cumartesi çalışma saatleri: Sabah 08:30'dan 17:30'a kadar. (Bazı istasyonların çalışma saatleri değişebilir, TÜVTÜRK resmi sitesinden kontrol ediniz)

Sabah 08:30’dan 17:30’a kadar. (Bazı istasyonların çalışma saatleri değişebilir, TÜVTÜRK resmi sitesinden kontrol ediniz) Öğle arası tatili: Genellikle istasyonlarda öğle tatili uygulanmamaktadır, işlemler gün boyu devam eder.

Bu saatler içerisinde araç muayene işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. “TÜVTÜRK öğle arası saat kaçta” gibi bir endişeniz varsa, öğle arası olmadan işlemler yapıldığını bilmek faydalı olacaktır.

TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarının büyük bir kısmı Cumartesi günleri hizmet vermektedir. Ancak, “TÜVTÜRK Pazar günü açık mı?” sorusunun yanıtı, hayırdır. TÜVTÜRK, Pazar günleri kapalıdır (istisnai durumlar hariç) ve bu günlerde araç muayene işlemleri yapılmaz.

Cumartesi günü çalışma saatleri: Sabah 08:30’dan 17:30’a kadar.

Pazar günü: TÜVTÜRK tüm istasyonları genel olarak kapalıdır. Buna karşın, yoğunluk gerekçesiyle istasyonlar pazar günü de çalışabilir. Örneğin, TÜVTÜRK'ten yapılan açıklamaya göre, "İstasyonlarımızda yaşanan sene sonu yoğunluğu sebebi ile Türkiye genelinde tüm istasyonlarımız (Motosiklet ve Mobil İstasyonlarımız Hariç) 29 Aralık 2024 Pazar günü hizmet verecektir" denilmiştir. Buna karşın, randevu işlemlerinizi haftasonuna bırakmamanız tavsiye edilir.

Eğer “Cumartesi günü araç muayene istasyonu çalışıyor mu” diye merak ediyorsanız, randevu alarak işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

TÜVTÜRK’TE RANDEVU SİSTEMİ

Araç muayene işlemlerinde uzun bekleme sürelerinden kaçınmak için TÜVTÜRK randevu sistemi kullanılmaktadır. “TÜVTÜRK araç muayene randevusu nasıl alınır” sorusu sıkça araştırılan konular arasındadır.

ARAÇ MUAYENE RANDEVUSU NASIL ALINIR?

TÜVTÜRK’ün resmi web sitesine (www.tuvturk.com.tr) girin. Plaka ve ruhsat bilgilerinizi girerek istediğiniz tarihe randevu alın. Size en yakın istasyonu ve uygun zamanı seçerek işleminizi kolaylaştırabilirsiniz. Ayrıca E-Devlet üzerinden de TÜVTÜRK Araç Muayene randevusu alabilirsiniz.

TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE İŞLEMLERİ NE KADAR SÜRER?

Muayene işlemi, yoğunluğa bağlı olarak genellikle 20-30 dakika sürmektedir. Ancak yoğun saatlerde sıranın size gelmesi istasyonun kapasitesine göre saatler alabilir.