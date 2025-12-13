TÜVTÜRK işçileri bugün greve çıkacak

Haber Merkezi

DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası, TÜVTÜRK işvereninin, Ulaştırma Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile iş birliği içinde grev kırıcılığı yaptığını iddia etti. Sendika, bu iddialar ve toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecindeki tıkanma nedeniyle, TÜVTÜRK’ün İstanbul Esenyurt İstasyonu önünde bir basın açıklaması düzenledi. TÜVTÜRK işçileri bugün greve çıkıyor.

Sendikanın yaptığı açıklamada, Nakliyat-İş’in 2010’dan bu yana TÜVTÜRK’te örgütlü olduğu ve bugüne kadar beş dönem sözleşme imzaladığı belirtildi. Ancak 2022’de işverenin itirazı üzerine alınan kararla TİS yetkisi gasp edildi. İki yıllık hukuk mücadelesi sonunda yetkinin geri alındığı, fakat bu kez TÜVTÜRK yönetiminin müzakere masasına oturmaktan kaçınarak süreci tıkadığı ve İstanbul’daki istasyonlarda çalışan 750 işçinin iradesini yok saydığı ifade edildi.

Açıklamada, "Grev aşaması sürecinde de TÜVTÜRK işvereni, Ulaştırma Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile iş birliği içinde grev kırıcılığı faaliyetlerini sürdürmüştür" denildi.