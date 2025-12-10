Tüyap Kitap Fuarı’nda ödüllü belgesel gösterimi: Kitabın Rüyası

İstanbul Kitap Fuarı bu yıl “Edebiyatın Her Hali” temasıyla kapılarını açarken, programda Türkiye’de ve dünyada ilk kez kitap kapağı tasarımına adanmış bir belgesel yer alıyor. Gazeteci Aslı Atasoy’un yönettiği ödüllü film “Kitabın Rüyası”, 14 Aralık Pazar günü saat 17.00’de Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde Karadeniz Salonu’nda izleyiciyle buluşacak.

Dünyanın en fazla kitap kapağı tasarımının hikâyesinden doğan belgesel, tasarım evrenini hafızayla, sinemayla ve edebiyatla bir araya getiriyor. Aslı Atasoy, kapakların ardındaki görünmeyen emeği, Türkiye’nin kültürel belleğine uzanan çizgileri ve imgelerin şiirsel yolculuğunu bu belgesel ile beyazperdeye taşıyor. Filmde, Birol Bayram, Ahmet Ümit, Zeynep Atakan, Sevengül Sönmez, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Yekta Kopan, Selçuk Altun, Tibet Sanlıman, Horasan ve Gamze Varım yer alıyor.

Gösterimin ardından yönetmen Aslı Atasoy, edebiyat araştırmacısı ve editör Sevengül Sönmez ile Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk katılımcılarla özel bir söyleşide buluşacak. Kitap kapakları evreni üzerine gerçekleşecek sohbette izleyicilerin soruları da yanıtlanacak.

42. İSTANBUL KİTAP FUARI ÜZERİNE

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 13-21 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Dokuz gün boyunca 400’ü aşkın etkinlik ve 2000’den fazla imza günüyle okurlar, yazarlar ve yayıncılık dünyası aynı atmosferde buluşacak.

Fuarın Onur Yazarı ise bu sene Murathan Mungan. Şiirden tiyatroya, hikâyeden romana uzanan geniş bir yelpazede eser veren Mungan’ın edebi yolculuğu, fuar boyunca düzenlenecek özel etkinliklerle mercek altına alınacak. Mungan’ın yaşamına ve eserlerine adanan özel anı kitabı da bu yılın edebi atlasına ekleniyor.