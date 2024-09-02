Tuzla Belediyesi AKP döneminde İlim Yayma Cemiyeti'ne 4.5 milyon lira ödemiş

Tuzla Belediyesi’nin AKP döneminde İlim Yayma Cemiyeti'ne 4,5 milyon lira ödediği ortaya çıktı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından AKP’den CHP’ye geçen Tuzla Belediyesi, İlim Yayma Cemiyeti’nden binaları boşaltmasını istemişti.

Kamu kaynakları kullanılarak yapılan kiralama işinin maliyeti de ortaya çıktı.

Tuzla Belediye Başkanı Avukat Eren Ali Bingöl, yaklaşık 10 yıldır cemiyete tahsis edilen iki bina için belediye bütçesinden 4,5 milyon lira ödendiğini açıkladı.

Açıklama ise Eren Ali Bingöl’ün Tuzla’da gençlerle birlikte katıldığı Tuzla Senin Çalıştayı’ndan geldi.

Üniversiteli gençlerin “Ülke genelinde öğrencilerin barınma ve yurt konusundaki sorularına yanıt veren Eren Ali Bingöl belediyenin yeni bir yurt için girişimlerde bulunacaklarını da söyledi.

Gençlik Buluşması’nda konuşan Eren Ali Bingöl özetle şöyle konuştu:

“Göreve geldiğimizde şunu fark ettik. Tuzla Belediyesi yıllarca bir vakfa toplamda 4,5 milyon lira ödeyerek, iki ayrı binayı kiralamış ve vakfa teslim etmiş. Parayı senin adına, bütün Tuzlalılar adına Tuzla Belediyesi ödüyor ama yönetiminde Tuzla Belediyesi yok. Bu İlim Yayma Cemiyeti’yle olan protokolü iptal ettik. Kiraladığımız alanlara ilişkinde zaten kira sözleşmesinin sonuna gelmiştik. Dedik ki biz kira sözleşmelerini de durduruyoruz. Kira da ödemiyoruz. Şimdi bir yurt arıyoruz. Yeni bir yurt inşa etmek için arsa geliştiriyoruz.

“O YURDU TUZLA BELEDİYESİ YÖNETMELİ”

Şu çok üzücü bir şey; şimdi sen Tuzla'da okuyorsun. Senin belediyen bir vakfın cemiyetin kirasını ödüyor. Ama sen o vakfa başvurup da o yurttan yararlanamıyorsun. Dolayısıyla o yurdu Tuzla Belediyesi yönetmeli."

KAMERA KAYITLARI SİLİNMİŞTİ

Yerel seçimlerin ardından CHP’ye geçen Tuzla Belediyesi’nin 950 milyar TL’nin üzerinde borcu olduğu açıklanmıştı. AKP dönemine ait silinen güvenlik kamerası kayıtlarının ise seçimden hemen sonra silindiği ortaya çıkmıştı.