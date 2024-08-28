Tuzla Belediyesi, AKP döneminde İlim Yayma Cemiyeti'ne verilen binaların tahliyesini istedi

Tuzla Belediyesi, 2014 yılında İlim Yayma Cemiyeti’ne tahsis edilen, kira bedelleri belediye kaynakları kullanılarak karşılanan Evliya Çelebi ve Aydıntepe Mahallelerindeki binaların tahliyesi için harekete geçti.

Belediye, İlim Yayma Cemiyeti'ne gönderdiği tebligatlarda, kira sözleşmelerinin yenilenmeyeceğini belirterek binaların 10 Kasım 2024 tarihi itibarıyla tahliye edilmesini ve eksiksiz olarak teslim edilmesini talep etti.

VAKFA ÖZEL YURT OLARAK KULLANILIYORDU

2014 yılında İlim Yayma Cemiyeti’ne kiralanan Evliya Çelebi ve Aydıntepe Mahallelerinde bulunan binalar, uzun süredir yurt olarak kullanılıyor ve kiraları önceki başkan Şadi Yazıcı’nın yetkisiyle belediye kaynaklarından ödeniyordu.

TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ VE TESLİMİ EKSİKSİZ İSTENDİ

Tuzla Belediyesi, 17 Ekim 2014 tarihli 164 ve 165 sayılı Meclis Kararı ve 10 Kasım 2024 tarihli “Eğitim, Sosyal ve Kültürel İş Birliği Protokolü” uyarınca, Evliya Çelebi ve Aydıntepe Mahallelerinde bulunan taşınmazların tahliyesini talep etti.

İhtarnamede, protokolün süresinin 10 yıl olduğu ve 10 Kasım 2024’te sona ereceği belirtilerek, “Protokolün ‘Yükümlülükler’ başlıklı ‘p’ bendi gereğince, Cemiyet taşınmazı eksiksiz olarak, belediyeden herhangi bir masraf talep etmeden teslim ve devir edecektir” ifadesine yer verildi.

“KAYNAKLARI HALKIMIZ İÇİN KULLANACAĞIZ”

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Tuzla Belediyesi olarak, halkımıza en iyi hizmeti sunmak için mülklerin tahliye edilmesini istiyoruz. İlim Yayma Cemiyeti'ne kiralanan binaların kira süresi doldu. Belediyemizin bu kiraları ödemek gibi bir yükümlülüğü yok. Daha önce buraya ayrılan kaynağı artık halkımızın ihtiyaçları için kullanacağız. Bu süreç, belediyemizin kaynak yönetimini ve şeffaflığını sağlama hedefimizin bir parçasıdır. Teslim sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını umuyoruz ve bu konuda tüm taraflarla iş birliği içinde çalışacağız” ifadelerini kullandı.