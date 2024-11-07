Tuzla'da 7 yaşındaki çocuğa 'gürültü' nedeniyle saldırı: Bakanlıktan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul’un Tuzla ilçesinde, bir alışveriş merkezinin otoparkında oyun oynadığı sırada saldırıya uğrayan 7 yaşındaki çocuğa ilişkin davaya müdahil olacağını açıkladı.

Tuzla'da dün saat 18.00 sıralarında Şifa Mahallesi’nde bir alışveriş merkezinin otoparkında oynayan 7 yaşındaki B.E.A, bir şahıs tarafından saldırıya uğradı. Şahıs, 7 yaşındaki B.E.A'yı dödükten sonra yere fırlattı.

Saldırganın, 19 yaşındaki A.K. olduğu tespit edildi. Şüpheli A.K’nin, çocukların çıkardığı gürültüden rahatsız olması nedeniyle bu saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Olay sonrası kimlik bilgileri belirlenen A.K, 8 Ekim 2024 tarihinde yakalanarak “kasten yaralama” suçundan adliyeye sevk edildi ve 9 Ekim 2024 tarihinde tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacağımızı, ayrıca çocuğumuz ile ailesine psikososyal destek sağlayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.