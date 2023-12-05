Tuzla'da aracında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Tuzla'da uygulaması sırasında aracında uyuşturucu bulunan ve ehliyetsiz araç kullanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Postane Mahallesi'ndeki uygulama sırasında durdurulan bir aracın sürücüsünün 17 yaşındaki Y.K.K olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliye ehliyetsiz araç kullanmaktan 4 bin 64 lira ceza uygulayan ekipler, araçta yaptıkları aramada da satışa hazır halde 61,5 gram sentetik uyuşturucu ile 3 gram kokain ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.K.K, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.