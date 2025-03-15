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Tuzla'da bir kişi muayeneden geçemeyen aracını yaktı

Ajans Haberleri
  • 15.03.2025 20:20
  • Giriş: 15.03.2025 20:20
  • Güncelleme: 15.03.2025 20:20
Kaynak: AA
Tuzla'da bir kişi muayeneden geçemeyen aracını yaktı

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da bir kişi, muayeneden geçemeyen otomobilini ateşe verdi.

Alınan bilgiye göre, Aydınlı Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonuna gelen Yavuz K. (52), aracı muayeneden geçemeyince sinirlenerek otomobilini yaktı.

Otomobilin alev aldığını gören çevredekiler yangına müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

Öte yandan, olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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