Tuzla'da denetimden kaçarken çarptığı polisi yaralayan şüpheli tutuklandı

Tuzla'da kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayıp polis memuruna çarparak kaçan aracın sürücüsü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 25 Mart'ta saat 23.00 sıralarında Tepeören Mahallesi'nde genel asayişin sağlanması ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik uygulama yapıldı.

Uygulama noktasına yaklaşırken kontrol amacıyla durdurulmak istenen bir aracın sürücüsü "dur" ihtarına uymayarak, görevli polis memuruna çarpıp kaçtı.

Polis memuru yaralandığı olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, aracın kaçış güzergahını belirledi. Aracı, Pendik ilçesi Kurtdoğmuş Köyü'nde terk edilmiş halde bulan ekipler, şüphelinin Y.K. oluğu tespit etti.

Ekiplerce gözaltına alınan şüphelinin, uygulama noktasından aranması olduğunu düşündüğü için kaçtığı ancak yapılan kontrollerde herhangi bir arama kaydının olmadığı tespit edildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Yaralanan polis memurunun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.