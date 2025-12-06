Tuzla'da fabrika yangını

Tuzla’da içerisinde kauçuk ve karton bulunduğu belirtilen bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, fabrikada zaman zaman küçük patlamalar yaşandığı bildirildi.

Yangının çevredeki yapılara sıçramaması için çalışma yürütülüyor.

Söndürme çalışmaları devam ediyor.