Tuzla'da fabrika yangını
Tuzla’da kauçuk ve karton bulunan bir fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Müdahale sırasında küçük patlamalar yaşandığı belirtilirken, alevlerin çevredeki yapılara sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor. Söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
Tuzla’da içerisinde kauçuk ve karton bulunduğu belirtilen bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, fabrikada zaman zaman küçük patlamalar yaşandığı bildirildi.
Yangının çevredeki yapılara sıçramaması için çalışma yürütülüyor.
Söndürme çalışmaları devam ediyor.