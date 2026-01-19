Tuzla'da fabrikada yangın çıktı: Ekipler müdahale ediyor

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 2 dönümlük alanda faaliyet gösteren fabrikadaki yangına itfaiye ekipleri müdahelede bulunuyor.

Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah duman kapladı.