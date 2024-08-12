Tuzla'da göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti: 4 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Tuzla'da kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Tepeören Mahallesi'nde özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında yaşanan göçükte çevre mühendisi Cengiz Öcalan ve işçi Salih İğne'nin toprak altında kalarak hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan kepçe operatörleri E.U. ve Ö.K. ile kırıcı operatörleri S.A. ve K.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

MÜTEAHHİDİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişi daha sonra adliyeye götürüldü.

Müteahhit M.Z.V.'yi Muğla'da yakalama çalışmalarına devam ediliyor.

BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir şantiye alanında meydana gelen göçükte 2 işçinin hayatını kaybetmesi ile ilgili müfettiş görevlendirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tuzla'da bir şantiye alanında yaşanan iş kazası nedeniyle 2 işçimizin hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Bakanlığımız tarafından olayla ilgili inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir. Konuyu yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.