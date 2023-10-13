Tuzla'da iki otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı
Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.
Kaynak: AA
Muhammet Eren Şentürk idaresindeki 35 BNK 529 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Orhan sapağında, aynı yönde giden Tülay Türkoğlu Armutlu yönetimindeki 34 EKU 45 plakalı araçla çarpıştı.
Armutlu'nun kullandığı aracın devrildiği kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı.
Olay nedeniyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekipleri, yaralanan Şentürk ve Armutlu'yu hastaneye kaldırdı.
Yolda aksayan trafik ise kazaya karışan araçların çekilmesi sonrası normale döndü.
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