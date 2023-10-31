Tuzla'da iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Tuzla'da alışveriş merkezindeki bir iş yerinden altın ve para çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 25 Ekim'de ilçedeki bir alışveriş merkezindeki iş yerinden hırsızlık yapılması üzerine yürütülen çalışmada, kasadan 56 bin 300 dolar, 9 bin euro, 150 bin lira, 33 çeyrek altın, 22 tam altın ile 2 cep telefonunun çalındığı belirlendi.

İş yerindeki güvenlik kamerasını da çalan şüphelilerin çevredeki kamera kayıtlarından kimliklerini tespit eden ekipler, K.H. (20), Ş.G. (38) ile Y.G'yi (25) gözaltına aldı.

Şüphelilerin çaldıkları altın ve paralara da el konuldu.

Yapılan çalışmada, şüphelilerden iş yeri çalışanı K.H'nin kasanın anahtarlarını kopyalayarak Y.G'ye verdiği, ağabeyi Ş.G. ile hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.