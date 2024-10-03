Tuzla'da lüks villada çatışma: 1 polis yaralandı, 1 şüpheli öldü

İstanbul Tuzla'da çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon sırasında polis ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada bir polis memuru yaralanırken, polisi yaralayan şahıs çatışmada öldürüldü.

Olay, İstanbul Tuzla ilçesi, Tepeören Mahallesi'nde lüks bir sitede 17.00 sırasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri sitenin içinde bulunan bir villaya operasyon düzenledi. Evde bulunan E.E., F.İ. ve Ç.G. isimli şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda polis ekipleri ile şahıslar arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir polis yaralanırken, polise ateş açan E.E. isimli şahıs öldürüldü. Diğer şahıslar F.İ. ve Ç.G. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polisi Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, olay yerinde ölen E.E. ise morga kaldırıldı. Polis ekipleri şahıslarla ilgili tahkikat başlattı.

ŞAHISLARIN BİRÇOK SUÇTAN KAYITLARI MEVCUT

Yapılan GBT kayıtlarında ölen E.E. isimli şahsın kasten adam öldürmek başta olmak üzere toplamda 10 ayrı suçtan, F.İ. dolandırıcılık ve G.Ç. isimli şahısın ise SKM suçundan sabıkası ve atanmaları olduğu tespit edildi. Öte yandan ikametgahta yapılan aramalarda 3 adet tabanca, uyuşturucu ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

LÜKS VİLLANIN ETRAFINDA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olayın ardından polis ekipleri lüks villaların bulunduğu siteye giden caddeleri yaya ve araç trafiğine kapattı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı caddede polis ekipleri caddeye girmeye çalışan araçları tek tek durdurarak kontrol etti.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaşanılan saldırıya yönelik 'X' üzerinden açıklama yaptı. Yerlikaya, "Bugün Tuzla ilçemizde aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon sırasında, polislerimizin üzerine ateş açılmış, açılan ateş sonucu polis memurumuz Adem Köş yaralanmıştır. Operasyonda yaralanan kahraman polisimiz Adem’imize acil şifalar diliyorum. Milletimizin duası seninle. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canları pahasına görev yapan polislerimizi Allah korusun" dedi.