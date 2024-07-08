Tuzla'da otluk alan alev alev yandı

Tuzla'da otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hurda eşyaların bulunduğu alana sıçradı.

İtfaiye ekipleriyle yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alındı.

Yangın, saat 12.00 sıralarında, İstanbul’un Tuzla ile Kocaeli’nin Gebze ilçeleri arasındaki otluk alanda çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek hurda eşyaların bulunduğu geniş bir alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Kocaeli ile İstanbul’dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yanan alanın buğday tarlasına ve fabrikalara yakın olması sebebiyle olay yerine yangın söndürme helikopteri de çağrıldı.

Karadan ve havadan ekiplerin mücadelesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

İş makinalarında müdahale ettiği alanda, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.