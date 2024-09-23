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Tuzla'da sanayi sitesinde bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 23.09.2024 13:48
  • Giriş: 23.09.2024 13:48
  • Güncelleme: 23.09.2024 13:48
Kaynak: AA
Tuzla'da sanayi sitesinde bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Tuzla'da, bir sanayi sitesinde plastik üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri, yangının fabrikadaki makinelerin yanması sonucu çıktığını belirledi.

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