Tuzla'da, şantiye alanında toprak kayması: Göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı
Tuzla'da, bir enerji firmasına ait şantiyede toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu göçük altında kalan 2 işçi ekipler tarafından kurtarıldı.
Kaynak: AA
Tuzla'da, şantiye alanında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı.
Anadolu Mahallesi Elmalık Caddesi'ndeki bir enerji firmasına ait şantiyede toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Toprak altında kalan 2 işçi ekipler tarafından kurtarıldı.
Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.