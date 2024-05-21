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Tuzla'da, şantiye alanında toprak kayması: Göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı

Tuzla'da, bir enerji firmasına ait şantiyede toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu göçük altında kalan 2 işçi ekipler tarafından kurtarıldı.

Güncel
  • 21.05.2024 13:30
  • Giriş: 21.05.2024 13:30
  • Güncelleme: 21.05.2024 13:47
Kaynak: AA
Tuzla'da, şantiye alanında toprak kayması: Göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı
Fotoğraf: İHA

Tuzla'da, şantiye alanında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı.

Anadolu Mahallesi Elmalık Caddesi'ndeki bir enerji firmasına ait şantiyede toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Toprak altında kalan 2 işçi ekipler tarafından kurtarıldı.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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