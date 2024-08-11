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Tuzla'da şantiyede göçük altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

İstanbul Tuzla’da bir şantiyede göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Çalışma Yaşamı
  • 11.08.2024 17:44
  • Giriş: 11.08.2024 17:44
  • Güncelleme: 11.08.2024 19:36
Kaynak: İHA
Tuzla'da şantiyede göçük altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı
FOTOĞRAF: İHA

İstanbul Tuzla’da bir şantiyede göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan 2 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Tuzla Tepeören’de saat 17.30 sıralarında bir şantiyede göçük meydana geldi.

2 işçi göçük altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlatıldı. Çalışmaların ardından göçük altındaki 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Çıkarma çalışmaları devam ediyor.

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