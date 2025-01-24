Tuzla'da servis minibüsünün şarampole devrildiği kazada yaralanan 1 kişi hastanede öldü

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da işçileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 15 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Aydınlı Mahallesi Şekerpınar Çöp Yolu mevkisinde seyir halinde olan Gökhan U. idaresindeki 34 LIY 607 plakalı servis minibüsünün şarampole yuvarlandığı kazada, hastaneye kaldırılan 15 yaralıdan Adem Aksu (51) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan biri ağır 14 kişinin hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sonucu servis minibüsü bulunduğu yerden vinçle kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.