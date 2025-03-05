Tuzla'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Tuzla'da seyir halindeki tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde seyreden, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 GH 1169 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen tıra çarptı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, hafif ticari araç sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan 1 kişi de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.