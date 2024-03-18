Tuzla'da ucuz cep telefonu satma vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

Tuzla'da, cep telefonu ile bazı aparatları ucuza satacakları vaadiyle bir kişiyi kredi kartı bilgilerini ele geçirip dolandıran 2 şüpheli tutuklandı.

Polis, Tuzla'da bir kişinin dolandırıldığına yönelik ihbar üzerine yaptığı araştırmada, Y.Y'nin bir teknoloji mağazasından cep telefonu ve çeşitli aparatlar satın almak istediği, 2 şüphelinin bu ürünlerin tedarikçisi olduklarını ifade ederek, mağdura geliş fiyatından satış yapmayı teklif ettiklerini belirledi.

Teklifi kabul edip kredi kartı bilgilerini veren kişiye sahte fatura düzenleyen şüphelilerin, ürünleri Y.Y'ye teslim etmediği öğrenildi.

Polis, mağdurları bu yöntemle dolandıran şüphelilerin, bir uygulama üzerinden sıfır ve ikinci el cep telefonu siparişi verdiklerini belirleyerek, Pendik'te cep telefonu satmak için gittikleri iş yerinde A.Ü. ve İ.H.Ç'yi yakaladı.

Bu arada, şüphelilerden A.Ü'nün 15 farklı dolandırıcılık olayından arandığı öğrenildi.

İki kişinin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 5 cep telefonu, 2 telefon kılıfı, kablosuz kulaklık ile şarj aktarım kablosu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.