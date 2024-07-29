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Tuzla'da yat imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

İstanbul Tuzla’da bulunan yat imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, işyeri kullanılamaz hale geldi.

Güncel
  • 29.07.2024 10:59
  • Giriş: 29.07.2024 10:59
  • Güncelleme: 29.07.2024 11:35
Kaynak: İHA
Tuzla'da yat imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Fotoğraf: DHA

Tuzla'da yat imalatı yapan bir işyerinde yangın çıktı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, İstanbul'un Tuzla İlçesi, Evliya Çelebi Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, yat imalatı yapan bir işyerinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede tüm işyerine sirayet etti. Çalışan işçiler ve çevredeki yurttaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay birçok ilçeden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını yaklaşık 1 saat çalışmanın sonucunda kontrol altına aldı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, işyeri kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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