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Tuzla'da yokuşta duran kamyonun hareket etmesi sonucu 5 araçta hasar oluştu

Kaza anı güvenlik kamerasınca da kaydedildi

Ajans Haberleri
  • 18.05.2025 18:47
  • Giriş: 18.05.2025 18:47
  • Güncelleme: 18.05.2025 18:47
Kaynak: AA
Tuzla'da yokuşta duran kamyonun hareket etmesi sonucu 5 araçta hasar oluştu

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da, sürücüsünün yokuşta durdurduğu kamyonun hareket ederek, park halindeki otomobillere çarpması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dün Yayla Mahallesi'nde, sürücüsünün yokuşun başında park edip indiği, zincir markete ait sevkiyat kamyonu, bir anda hareket etmeye başladı.

Sürücüsünün koşarak, yetişmeye çalıştığı kamyonun çarpması sonucu park halindeki 5 otomobilde hasar meydana geldi.

Kaza anı, güvenlik kamerasınca da kayda alındı.

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