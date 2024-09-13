Tuzla'da zincir marketin sevkiyat kamyonunda çıkan yangın söndürüldü

Tuzla'da zincir markete ait sevkiyat kamyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aydıntepe Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde Kadıköy istikametine ilerleyen, bir zincir markete ait sevkiyat kamyonunun ön kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücü aracı durdururken, haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, araçta hasar oluştu.