Tuzla'daki MKB Rondo işçileri grevde: Birleşe birleşe kazanacağız

İstanbul Tuzla’daki Kimyacılar Sanayi Sitesi’nde bulunan MKB Rondo fabrikası işçileri, ücret artışı talepleri karşılanmadığı gerekçesiyle greve çıktı.

Evrensel'in haberine göre; Türk-İş’e bağlı Selüloz-İş Sendikası öncülüğünde gerçekleştirilen grevde işçiler yüzde 80 oranında zam talep ederken, patronun yüzde 45’lik teklifini kabul etmediklerini duyurdu.

"BIÇAK KEMİĞE DAYANDI"

Baş temsilci Ufuk Toprak, greve çıkmalarını şu sözlerle özetledi: “Yaklaşık 10 yıldır bu firmada üretim operatörü olarak çalışıyorum. Bizim fabrika içerisindeki sürecimiz 2023’ün Ocak ayında başladı, bugün ise eylemimizin 2. günü. Asgari ücretin biraz üzerindeki maaşlarla yaşamaya çalışıyoruz ve artık bıçak kemiğe dayandı. Bu duruma son vermek için sendikalaşma sürecimizi başlattık. Ücret pazarlığında yüzde 130 ile masaya oturduk, işveren ise yüzde 20 ile cevap verdi. Biz yüzde 80’e kadar düştük ama işverenin yüzde 45’te ısrar etmesi görüşmeleri tıkadı. Fabrika içerisinde sendika odamızın olmasını istiyoruz ve bu taleplerimizden vazgeçmeyeceğiz. Bu direniş sadece MKB Rondo işçilerinin değil, tüm ezilen işçilerin direnişidir. Birleşe birleşe kazanacağız.”

"ŞARTLARIMIZIN İYİLEŞMESİNİ İSTİYORUZ"

Üç yıldır fabrikada çalışan Sevil Köse ise işçilerin durumunu şöyle dile getirdi: “Burada hiçbir sosyal hakkımız yok. Ortalama 20 bin TL maaşla çalışıyoruz ve çalışma koşullarımız çok ağır. Bu duruma karşı örgütlenerek mücadeleye başladık. Sekiz aydır süren sözleşme görüşmelerinde hiçbir sonuç alamadık, bu yüzden sendikamız ile birlikte grev kararı aldık ve iki gündür buradayız. Tek amacımız, şartlarımızın iyileşmesi.”

MKB Rondo işçileri, taleplerini duyurmak ve haklarını almak için eylemlerini sürdüreceklerini belirtiyor.