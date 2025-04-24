Tuzla Deri OSB’de patlama: 1'i ağır 5 işçi yaralandı

İstanbul Tuzla’daki Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde saat 16.00 sularında patlama gerçekleşti.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre arıtma tesisinde gerçekleşen patlamada 5 işçi yaralandı.

BİR İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

İHA, 1 işçinin durumunun ağır olduğunu aktardı.

Patlama sonucu göçük oluştuğu öğrenildi.