Tuzla Deri OSB’de patlama: 1'i ağır 5 işçi yaralandı
İstanbul Tuzla’daki Deri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir arıtma tesisinde metan gazı patlaması gerçekleşti. İlk gelen bilgilere göre biri ağır 5 işçi yaralandı.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Tuzla’daki Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde saat 16.00 sularında patlama gerçekleşti.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre arıtma tesisinde gerçekleşen patlamada 5 işçi yaralandı.
BİR İŞÇİNİN DURUMU AĞIR
İHA, 1 işçinin durumunun ağır olduğunu aktardı.
Patlama sonucu göçük oluştuğu öğrenildi.