Tuzla Deri OSB’de patlama: 1'i ağır 6 işçi yaralandı

İstanbul Tuzla’daki Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde saat 16.00 sularında patlama gerçekleşti.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Arıtma tesisinde gerçekleşen patlamada 6 işçi yaralandı.

BİR İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

İHA, 1 işçinin durumunun ağır olduğunu aktardı.

Patlama sonucu göçük oluştuğu öğrenildi. Gaz boşaltım çalışmaları devam ederken yaralı 2 işçiye daha ulaşıldığı öğrenildi.