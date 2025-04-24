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Tuzla Deri OSB’de patlama: 1'i ağır 6 işçi yaralandı

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada 1'i ağır 6 işçi yaralandı.

Çalışma Yaşamı
  • 24.04.2025 17:32
  • Giriş: 24.04.2025 17:32
  • Güncelleme: 24.04.2025 18:52
Kaynak: Haber Merkezi
Tuzla Deri OSB’de patlama: 1'i ağır 6 işçi yaralandı
Fotoğraf: DHA

İstanbul Tuzla’daki Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde saat 16.00 sularında patlama gerçekleşti.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Arıtma tesisinde gerçekleşen patlamada 6 işçi yaralandı.

BİR İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

İHA, 1 işçinin durumunun ağır olduğunu aktardı.

Patlama sonucu göçük oluştuğu öğrenildi. Gaz boşaltım çalışmaları devam ederken yaralı 2 işçiye daha ulaşıldığı öğrenildi.

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