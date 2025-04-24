Tuzla Deri OSB’de patlama: 1'i ağır 6 işçi yaralandı
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada 1'i ağır 6 işçi yaralandı.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Tuzla’daki Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde saat 16.00 sularında patlama gerçekleşti.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Arıtma tesisinde gerçekleşen patlamada 6 işçi yaralandı.
BİR İŞÇİNİN DURUMU AĞIR
İHA, 1 işçinin durumunun ağır olduğunu aktardı.
Patlama sonucu göçük oluştuğu öğrenildi. Gaz boşaltım çalışmaları devam ederken yaralı 2 işçiye daha ulaşıldığı öğrenildi.