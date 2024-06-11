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Tuzla Piyade Okulu arazisindeki yangın söndürüldü

Tuzla'da Piyade Okulu içerisinde çalılık alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Güncel
  • 11.06.2024 13:14
  • Giriş: 11.06.2024 13:14
  • Güncelleme: 11.06.2024 14:25
Kaynak: AA
Tuzla Piyade Okulu arazisindeki yangın söndürüldü
Fotoğraf: AA

Tuzla Piyade Okulu arazisindeki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tuzla İstasyon Mahallesi'nde D-100 kara yolu yanındaki Tuzla Piyade Okulu arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çalılık ve ormanlık alanda 4 hektara yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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