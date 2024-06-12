Tuzla Piyade Okulu'ndaki 'Atatürk' kavgası: İhraç sayısı arttı, bir teğmen daha savunma yaptı

Tuzla Piyade Okulu'nda, 7 teğmenin ihraç edildiği soruşturma genişliyor. 10 Kasım'da Atatürk fotoğrafı takmayan 3 teğmen ile onlara tepki gösteren 4 teğmenin ihracının ardından teğmenlerin Whatsapp grubu da incelemeye alındı. Whatsapp grubuna atılan Erdoğan-Selman fotoğrafından sonra, Atatürk'ün silahlı fotoğrafını paylaşan ve TOGG marka otomobillerle ilgili bir sohbette "Yerli otomobilimiz vatandaş. Şimdilik sadece hükümet binebiliyor" yazan Teğmen İ.T. hakkında ihraç talebiyle soruşturma açıldı.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni’nde bir teğmenin yakasına Atatürk fotoğrafı takmamasıyla başlayan tartışmadan sonra yedi teğmenin ihraç edildiği soruşturma genişliyor. Soruşturma kapsamında, cemaatçi olduğu öne sürülen teğmenlere tepki gösterdiği belirtilen teğmen S.Ç'nin iki ay önce ihraç edildiği, ihracı istenen teğmen İ.T.,'nin ise dün Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'na savunma yaptığı öğrenildi.

12punto'dan Ersin Eroğlu'nun haberine göre, teğmen İ.T.,'ye yöneltilen suçlamardan biri "IBAN" adlı WhatsApp grubunda elinde silah tutan Atatürk fotoğrafını paylaşmasıydı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman'ın fotoğrafının üzerine neden böyle bir fotoğraf paylaştığı sorulan Teğmen İ.T., şunları söyledi:

"Birinci Dünya Savaşı öncesinde Arapların Osmanlı devletine yapmış olduğu faaliyetlere ithafen Atatürk ile bir Arap yöneticisinin karşı karşıya gelmesi sonucunda Atatürk'ün muhtemel hareket tarzına yönelik yapılmış bir espridir."

Teğmen İ.T., "Nasıl bir espiri yapmak istiyordunuz?" sorusuna ise "Atatürk'ün o dönem Arap yöneticilerine karşı tutumunun diplomasi olmayacağına yönelik bir mizahtı. Konu tamamen benim Araplara bakış açımla ilgilidir. Başka bir kastım yoktur" yanıtını verdi.

Teğmen İ.T.,'ye WhatsApp grubundaki "Yerli otomobilimiz vatandaş. Şimdilik sadece hükümet binebiliyor" şeklindeki mesajı sorulduğunda ise hatırlamadığını belirtti.

"SAVUNMA HAKKI KISITLANDI"

Teğmen İ.T.,'nin avukatları Yüksek Disiplin Kurulu'na sundukları dilekçede savunma haklarının kısıtlandıklarını belirterek şunları söyledi:

"Disiplin soruşturmasına konu paylaşımların ne şekilde elde edildiğini açıklayan bilgi ve belgeler ile Kara Havacılık Komutanlığı'nın emrinin tarafımıza verilmesi istemiyle başvurulmuş, başvurumuza istinaden ancak 06.6.2024 tarihinde, yani disiplin kurulunun toplanmasına 3 işgünü kala tarafımıza verilmiştir. Disiplin soruşturması dosyasında bulunan veya bulunması gereken söz konusu bilgi ve belgelerin yazılı savunma istem yazısının tebliğinden önce müvekkile teslim edilmemiş olması, müvekkilin savunmasını etkili bir şekilde yapabilmesi engellemiş ve bu durum adil yargılanma hakkının ihlâli sonucunu doğurmuştur. Komutanlıkça söz konusu evrakın ilk istemle birlikte verilmemiş olması dosya muhteviyatının tamamının tarafımıza verilmediği anlamına gelmekle birlikte de ancak ikinci kez talebemiz üzerine YDK'da sözlü savunma gününden ancak 3 iş günü önce verilmiş olması ayrıca savunma hakkımızı kısıtlar nitelikte bir hukuka aykırılık oluşturmaktadır."

KARAR 15 GÜN İÇİNDE VERİLECEK

Avukatlar kapalı WhatsApp grubundaki konuşmaların nasıl elde edildiğine yönelik sorularının yanıtsız kaldığını belirterek verilecek ceza ile eylemlerin ölçülü olması gerektiğini ifade etti.

Kesin ihracı istenen Teğmen İ.T., hakkındaki kararı Yüksek Disiplin Kurulu 15 gün içerisinde verecek.

Öte yandan Teğmen İ.T., de ihraç edilirse Tuzla Piyade Okulu'nda başlayan kavganın ardından ihraç edilen teğmen sayısı 9'a yükselecek.