Tuzla TEM otoyolunda zincirleme kaza: 1 yaralı

Tuzla’da TEM otoyolunda 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada bir otomobil takla attı. Takla atan otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tuzla’da TEM otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan ve önündeki araçların durması nedeniyle yavaşlayan otomobile arkadan gelen otomobil çarptı.

Kontrolden çıkan 34 GTM 766 plakalı otomobil, önünde bulunan tomobile çarptı ardından savrularak takla attı. Takla atıp ters şekilde duran otomobil içinde bulunan 1 kişi yaralandı.

Diğer araçlarda bulunanlar ise kazayı yara almadan atlattı.

Hafif yaralı vatandaşa olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.