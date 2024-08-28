Tuzla’da ambalaj şirketi çalışanları greve çıkıyor

Ebru ÇELİK

İstanbul’un Tuzla ilçesinde bulunan MKB Oluklu Mukavva Kutu ve Ambalaj firmasında çalışan 46 işçi toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalanması talebiyle bugün greve çıkıyor. İşçilerin üye olduğu Türk-İş’e bağlı Selüloz-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Aykut Günel, “Bu firmada 76 kişi çalışıyor. Şu an 44 kişi sendikamıza üye. Ancak diğer işçiler TİS imzalanmasını bekliyor” dedi.

Günel, firma yöneticileri ile TİS görüşmelerinin ocak ayında başladığını, ancak işverenin sendikanın şartlarını kabul etmemesi sebebiyle sürecin tıkandığını anlattı. Anlaşmazlık nedeniyle TİS, 7 aydır imzalanamadı. İşçiler bugün yapılacak basın açıklamasının ardından sözleşmenin imzalanmasını talep edecek.